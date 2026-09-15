De futbolista profesional a mago: la increíble reinvención de Jano Velasco / SPORT

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De futbolista profesional a mago: la increíble reinvención de Jano Velasco

Jano Velasco repasa para SPORT su historia de superación y reinvención. El exfutbolista, que pasó por equipos como el Rayo Majadahonda, Leganés, Fuenlabrada y varios clubes de Austria, tuvo que retirarse tras sufrir una grave lesión de rodilla que le llevó a pasar por tres operaciones en seis meses. Tras dejar el fútbol, encontró en la magia una nueva profesión y hoy actúa para grandes celebridades y sueña con tener su propio espectáculo en un teatro. Jano también habla de sus referentes, de la presión antes de un show y de cómo las enseñanzas del fútbol le han ayudado en su nueva vida. Más información