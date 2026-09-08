La gran sorpresa de Lewandowski a su mujer por su cumpleaños / Robert Lewandowski

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La gran sorpresa de Lewandowski a su mujer por su cumpleaños

Robert Lewandowski ha compartido en sus redes sociales un vídeo mostrando la sorpresa hecha a su mujer por su cumpleaños. El futbolista no se cortó a la hora de escribir una bonita dedicatoria: "Gracias por cada momento que compartimos, por tu sonrisa, por tu fortaleza y por hacer que nuestro mundo sea más hermoso cada día" remarcó junto al vídeo. Un gran pastel fue el protagonista de la sorpresa, el cual lo mantuvieron sus dos hijas. Más información