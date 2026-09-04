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Rafael Louzán desde Ceuta: "España va a albergar la gran final del Mundial de 2030"

Rafael Louzán desde Ceuta: "España va a albergar la gran final del Mundial de 2030"

Rafael Louzán desde Ceuta: "España va a albergar la gran final del Mundial de 2030" / EFE

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Rafael Louzán desde Ceuta: "España va a albergar la gran final del Mundial de 2030"

EFE

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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha insistido este viernes en Ceuta que España tiene que ser la sede de la final del Mundial de fútbol de 2030 porque “es el mejor país de fútbol hoy en día” pero con “todo el respeto y el cariño” hacia los que conforman la candidatura y que sea la FIFA “la que adopte esa decisión”

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