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Así se las gastan los ultras del Feyenoord: irrupción con fuegos artificiales en medio del partido

Así se las gastan los ultras del Feyenoord: irrupción con fuegos artificiales en medio del partido

Así se las gastan los ultras del Feyenoord: irrupción con fuegos artificiales en medio del partido / X

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Así se las gastan los ultras del Feyenoord: irrupción con fuegos artificiales en medio del partido

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Esta son una de las muchas imágenes que han dejado los ultras del Feyenoord en los partidos de su equipo, los cuales ponen en alerta a los equipos visitantes y sobretodo en competiciones como la Champions League. El FC Barcelona se estrenará con el equipo neerlandés y se nota la preocupación de la instituación por las posibles acciones que pueden producir los ultras visitantes. Más información

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