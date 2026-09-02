Así se las gastan los ultras del Feyenoord: irrupción con fuegos artificiales en medio del partido / X

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Así se las gastan los ultras del Feyenoord: irrupción con fuegos artificiales en medio del partido

Esta son una de las muchas imágenes que han dejado los ultras del Feyenoord en los partidos de su equipo, los cuales ponen en alerta a los equipos visitantes y sobretodo en competiciones como la Champions League. El FC Barcelona se estrenará con el equipo neerlandés y se nota la preocupación de la instituación por las posibles acciones que pueden producir los ultras visitantes. Más información