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La Real Sociedad presenta a sus nuevos jugadores, Mamadou Sarr y Héctor Fort
Mamadou Sarr y Héctor Fort, nuevos fichajes de la Real Sociedad, mostraron este lunes su satisfacción tras su llegada al conjunto txuri-urdin y confesaron estar preparados para jugar. Las nuevas incorporaciones de la entidad donostiarra tuvieron la oportunidad de hablar frente a los medios de comunicación en sus presentaciones oficiales como nuevos jugadores del cuadro guipuzcoano