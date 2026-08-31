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La Real Sociedad presenta a sus nuevos jugadores, Mamadou Sarr y Héctor Fort

La Real Sociedad presenta a sus nuevos jugadores, Mamadou Sarr y Héctor Fort

La Real Sociedad presenta a sus nuevos jugadores, Mamadou Sarr y Héctor Fort / EFE

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La Real Sociedad presenta a sus nuevos jugadores, Mamadou Sarr y Héctor Fort

EFE

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Mamadou Sarr y Héctor Fort, nuevos fichajes de la Real Sociedad, mostraron este lunes su satisfacción tras su llegada al conjunto txuri-urdin y confesaron estar preparados para jugar. Las nuevas incorporaciones de la entidad donostiarra tuvieron la oportunidad de hablar frente a los medios de comunicación en sus presentaciones oficiales como nuevos jugadores del cuadro guipuzcoano

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