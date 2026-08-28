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¡3.085 toques sin parar! El niño del Ajax al que tuvieron que detener antes del partido

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¡3.085 toques sin parar! El niño del Ajax al que tuvieron que detener antes del partido

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Syb Zeldenthuis, joven talento del Ajax O11, dejó al público de la Johan Cruijff ArenA con la boca abierta antes del duelo ante el FC Sion. El canterano consiguió mantener el balón en el aire 3.085 veces seguidas y tuvo que ser detenido porque el partido estaba a punto de comenzar. Por cada toque, además, se destinaba un euro a la Ajax Foundation.

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