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Se incautan en Ecuador hasta 370 kilos de cocaína con la imagen de Haaland

Los 370 kilogramos de cocaína requisados en la provincia norteña de Carchi iban empaquetados con la imagen de Erling Haaland, delantero del Manchester City y de la selección de Noruega, y era transportada oculta en un doble fondo acondicionado en un camión. La detenida es una mujer de nacionalidad colombiana-ecuatoriana sin antecedentes penales. Según informaciones policiales, la sustancia incautada forma parte de una operación a gran escala y tiene un valor estimado de más de 800.000 dólares en el mercado interno.