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Comienzan los Mundiales de Juegos de Robots en China

Robots humanoides demuestran sus habilidades jugando al fútbol durante una sesión de entrenamiento previa a los World Humanoid Robot Games (Juegos Mundiales de Robots Humanoides), consolidando este evento como la mayor vitrina de la inteligencia artificial y la ingeniería mecánica actual. Un total de 666 equipos y más de 2.000 robots competirán este año en la capital china, una cifra que pulveriza los registros de 2025, cuando apenas participaron 280 equipos y 500 autómatas. Un total de 16 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Alemania o Japón competirán en 51 disciplinas diseñadas para exprimir al máximo las capacidades de los robots.