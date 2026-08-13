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Messi escribe una emotiva carta a su padre
Lionel Messi expresa públicamente sus dudas sobre su continuidad en el fútbol profesional tras el reciente fallecimiento de su padre y representante, Jorge Messi, quien murió a los 68 años debido a una larga enfermedad. En una desgarradora carta compartida a través de su cuenta de Instagram, el capitán de la selección argentina de 39 años confesó sentirse desorientado y evaluar seriamente el retiro