Tebas recuerda cómo nació su madridismo: “Mi hermano mayor es culé y yo del Madrid” / EFE

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Tebas recuerda cómo nació su madridismo: “Mi hermano mayor es culé y yo del Madrid”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recordó cómo nació su afición por el fútbol y su madridismo, una pasión que surgió de forma aleatoria durante su infancia y que mantiene hasta la actualidad, a pesar de que su hermano mayor se decantó por el Barcelona. "La primera vez que vi un partido no fue en directo. Recuerdo que vimos un clásico. Entonces nos dividimos, uno del Barça y otro del Madrid, y ya nos entró cierta pasión por el fútbol y por preocuparnos por lo que pasaba. A partir de ahí nació la afición por el fútbol", explicó Tebas en una entrevista a World Football Summit. Más información