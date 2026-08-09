Perfil Opta - Almada, fichaje más caro en la historia del fútbol argentino / Perform

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Perfil Opta - Almada, fichaje más caro en la historia del fútbol argentino

El mediapunta surgido en Vélez regresa a su país para jugar en River Plate. Almada deja el Atlético de Madrid en el que consiguió la anterior temporada un total de tres goles, siendo el máximo goleador en su posición. Jugador que ha sido parte de una gran temporada para el equipo colchonero, el cual llegó a la semifinal de la Champions League y a la final de la Copa del Rey.