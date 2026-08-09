El lamentable gesto de Osimhen que acabó en bronca con el Villarreal / @forzagroga2

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El lamentable gesto de Osimhen que acabó en bronca con el Villarreal

El Villarreal jugó el día de ayer un amistoso contra el Galatasaray. Lo que tenía que ser un partido amigable lo dejó de ser por momentos como el que provocó Osimhen tras empujar bruscamente a Mouriño, jugador del 'submarino amarillo'. Los compañeros de Osimhen tuvieron que sujetar al jugador momentos después, estando el nigeriano fuera de si. Este hecho ensució el encuentro que finalmente ganó el Villarreal CF con tantos de Ayoze Pérez y Mikautadze.