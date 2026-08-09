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LAFC golpea al Toluca en las últimas instancias y suma tres puntos en la Leagues Cup

LAFC golpea al Toluca en las últimas instancias y suma tres puntos en la Leagues Cup

LAFC golpea al Toluca en las últimas instancias y suma tres puntos en la Leagues Cup / EFE

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LAFC golpea al Toluca en las últimas instancias y suma tres puntos en la Leagues Cup

EFE

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En un duelo de alta intensidad y con sabor a revancha, LAFC derrotó 1-0 al Toluca este sábado en el BMO Stadium de Los Ángeles, en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. Cuando todo apuntaba a un empate sin goles, Eddie Segura apareció en el tiempo agregado y marcó al 90+1 el tanto que desató la celebración de la afición angelina y dejó al conjunto de Los Ángeles con cinco puntos en la Fase Uno.

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