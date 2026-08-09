Candidata a la asistencia del año: el saque de banda acrobático que acabó siendo un golazo / @RPLNews_eng

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Candidata a la asistencia del año: el saque de banda acrobático que acabó siendo un golazo

Ver para creer. En un partido de Rusia, un jugador ha realizado una asistencia digna del 'Cirque du Soleil'. Un saque de banda acrobático que ha lanzado un jugador a uno de sus compañeros, el cual ha rematado de cabeza obteniendo el gol, ha sido uno de los vídeos virales del día. Una escena que no ha dejado indiferente a nadie, en parte por el punto surrealista que consigue tener la jugada.