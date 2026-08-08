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Infantino, contra las cuerdas: crece la presión sobre el presidente de la FIFA

Gianni Infantino atraviesa uno de los momentos más complicados desde que llegó a la presidencia de la FIFA. La retirada de su polémico plan para privatizar parte del Mundial, la pérdida de apoyos y una deuda de 11 millones de euros con ciudades estadounidenses aumentan la presión sobre el dirigente suizo. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, Infantino busca ahora el respaldo de Donald Trump. Más información