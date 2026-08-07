La plantilla del Espanyol rinde un homenaje a Dani Jarque un día antes del 17 aniversario de su muerte / EFE

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La plantilla del Espanyol rinde un homenaje a Dani Jarque un día antes del 17 aniversario de su muerte

Un día antes de que se cumplan 17 años sin Dani Jarque, la plantilla, el cuerpo técnico comandado por Manolo González y el director general deportivo, Ramón Rodríguez Monchi, se han acercado hasta la estatua dedicada al jugador perico en el RCDE Stadium donde se le ha ofrecido una ofrenda floral y se ha guardado un minuto de silencio