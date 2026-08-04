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La Roja ya tiene dos estrellas
El objetivo está claro, había que conseguirla. Dos estrellas ya bordadas en el corazón y que nos teletransportan a la final del Mundial. Dos estrellas que significan mucho. Algunos hasta pierden la cuenta de cuántas van a comprar. Da igual el color, aunque para conseguir la blanca aún hay que esperar. El nombre más repetido es el de Cucurella, pero al final todos quieren lo mismo: dos estrellas que ya laten en nuestro pecho.