Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La Roja ya tiene dos estrellas

El objetivo está claro, había que conseguirla. Dos estrellas ya bordadas en el corazón y que nos teletransportan a la final del Mundial. Dos estrellas que significan mucho. Algunos hasta pierden la cuenta de cuántas van a comprar. Da igual el color, aunque para conseguir la blanca aún hay que esperar. El nombre más repetido es el de Cucurella, pero al final todos quieren lo mismo: dos estrellas que ya laten en nuestro pecho.