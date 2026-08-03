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De la Fuente se moja: el futbolista con el que se iría de vacaciones
Luis de la Fuente sorprende al desvelar con qué jugador de la selección española se iría de vacaciones... y no es ni Lamine Yamal ni Pedri. El seleccionador explica por qué elegiría a Marc Cucurella y también revela a quién dejaría las llaves de su casa, con quién montaría un negocio y qué futbolistas ve como futuros entrenadores. ¡No te pierdas sus respuestas más curiosas!