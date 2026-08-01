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La contundente defensa de Douglas Costa a Neymar: "Es el mejor talento de Brasil"

La contundente defensa de Douglas Costa a Neymar: "Es el mejor talento de Brasil"

Sergi Graell

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La contundente defensa de Douglas Costa a Neymar: "Es el mejor talento de Brasil"

Sergi Graell

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Douglas Costa habló con SPORT durante el Mundial de Clubes de la Kings League y dejó una declaración rotunda sobre Neymar. El exjugador del Bayern de Múnich y la Juventus aseguró que el delantero del Santos es "el talento más importante de Brasil en los últimos 30 o 40 años". Además, elogió el crecimiento de la Kings League y destacó el impacto que habría tenido Raphinha si hubiera llegado al Mundial en plenitud física. Más información

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