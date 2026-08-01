Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El asesor financiero de la FIFA, Carlos Cordeiro, dimite y rechaza la venta del Mundial

Se ha abierto un cisma en el fútbol mundial. La intención del presidente de la FIFA de privatizar el 20% del mundial ha abierto una caja de pandora con la dimisión de su mano derecha. La UEFA y la CONCACAF no están dispuestos a aceptar la llegada de inversores privados, y Trump niega cualquier interés en la operación, aunque el hermano de su yerno esté implicado.