Infantino celebra en Marruecos la Fiesta del Trono y acompaña al rey Mohammed VI / @NextGen_Morocco

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Infantino celebra en Marruecos la Fiesta del Trono y acompaña al rey Mohammed VI

El imán que tiene Infantino por el poder y el dinero sigue adelante después de haber finalizado el Mundial. A pocas semanas del final del torneo mundial, Infantino se ha trasladado a Marruecos para celebrar la 'Fiesta del Trono' junto al actual rey Mohammed VI. Esta fiesta es una celebración anual que rinde homenaje al monarca y el presidente de la FIFA no se la ha querido perder.