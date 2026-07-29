Frandzy Pierrot: "Ha habido muchas personas que han influido en mi carrera pero mi padre ocupa el primer lugar" / Albert Gracia

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Frandzy Pierrot: "Ha habido muchas personas que han influido en mi carrera pero mi padre ocupa el primer lugar"

Frandzy Pierrot, jugador haitiano que ha disputado el Mundial con su selección, se entrevista con SPORT para hablar sobre la experiencia que le ha otorgado el torneo mundialista. Pierrot también se abre para hablar sobre sus origenes, como llegó a al fútbol profesional y quienes fueron sus referentes que le ayudaron a ello. Más información