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Estos son los 5 titulares de la noche: Cucurella cumple su promesa, Flick apuesta por la Masía y Mourinho estrena proyecto

Estos son los 5 titulares de la noche: Hansi Flick vuelve a confiar en la Masía con hasta 17 canteranos en la pretemporada del Barça. El entorno de Julián Álvarez aconseja al delantero pedir disculpas al Atlético de Madrid para rebajar la tensión. Marc Cucurella cumple su promesa y se tatúa a Luis de la Fuente levantando la Copa del Mundo. Joan Laporta no viajará a Inglaterra con el Barça mientras se recupera de la arritmia sufrida este fin de semana. Además, el Real Madrid de José Mourinho empieza a mostrar sus primeras señas de identidad con un nuevo sistema y cambios tácticos.