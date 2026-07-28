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La Liga presenta a los clubes que jugarán en primera división

La Liga ha presentado a los clubes de fútbol que han subido de categoría y que jugarán en la primera división. En el acto han estado los representantes del CD Tenerife, CD Eldense, Celta Fortuna, CD Sabadell, el Real Racing Club, el RC Deportivo y el Málaga CF. Algunos de esos clubes han vuelto a la primera división después de muchos años, lo que ha demostrado que “por suerte para el fútbol la historia no es la meritocracia deportiva”, tal y como ha dicho Javier Tebas. El presidente de La Liga ha declarado que quieren “defender a las instituciones para que perduren siempre” y quiere mantener la competitividad. Por eso para Javier Tebas el fútbol español es un ejemplo porque “sabe cuándo tiene que gastar para invertir y saben que tienen que promocionar y tener las canteras al máximo nivel” en lugar de “derrochar” en jugadores.