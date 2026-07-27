Secciones

Es noticia
BisiwuMateu AlemanyConvocatoria Barça pretemporadaOliseMejora Aston MartinFerran TorresPogacar La VueltaMadre LamineOyarzabalGabriel RufiánHorario Real Madrid - LeganésJubiladoMercado de fichajesGaviRubén RíoJubiladaPedro PorroPermiso de conducirClasificación Tour de FranciaDinero campeón Tour de FranciaBarça pretemporadaServidores PlayStationPlayStationPS Plus AgostoOutdoor
instagramlinkedin
El último mensaje de Cucurella como blue: "Una vez blue, siempre blue"

El último mensaje de Cucurella como blue: "Una vez blue, siempre blue"

Marc Cucurella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El último mensaje de Cucurella como blue: "Una vez blue, siempre blue"

Marc Cucurella

RRSS WhatsAppCopiar URL

Marc Cucurella pone punto final a su etapa en el Chelsea con un emotivo mensaje de despedida. El lateral español recuerda sus cuatro temporadas en Stamford Bridge, los títulos conquistados y el cariño recibido por la afición blue antes de iniciar su nueva aventura en el Real Madrid. "Me voy del club siendo un hombre", aseguró el defensa en sus redes sociales. Más información

TEMAS