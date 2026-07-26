Marc Marín

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La noticia del día: Rashford se aleja del Barça... y aparece una nueva salida desde Italia

El regreso de Marcus Rashford al Barça ya es historia tras los fichajes de Adeyemi y Gordon. Ahora, el delantero inglés afronta un futuro incierto: aunque hará la pretemporada con el Manchester United, desde Italia aseguran que podría ser utilizado como moneda de cambio en una operación para fichar a Manu Koné, centrocampista de la Roma. El conjunto italiano pide más de 60 millones de euros, una cifra que el United busca rebajar incluyendo jugadores en el traspaso. Más información