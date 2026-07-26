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La asistencia para recordar de Yuri Alberto con el Corinthians

Yuri Alberto es uno de esos jugadores que no dejan indiferente a nadie en el campo, mucha gente lo compara con Dembélé por la forma y visión de juego. En este partido con el Corinthians, Yuri dejó una asistencia que es de esas que cuestan de olvidar, un pase con una profundidad que atraviesa la línea defensiva para brindarla a su compañero que se encargó de colocarla al fondo de la red. Más información