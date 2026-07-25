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¡Haaland sorprende en la boda de Donnarumma con un remo vikingo!

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Erling Haaland volvió a acaparar todas las miradas, esta vez fuera de los terrenos de juego. El delantero noruego protagonizó uno de los momentos más virales de la boda de Gianluigi Donnarumma al liderar un tradicional remo vikingo durante la celebración. Un vídeo que ya está dando la vuelta al mundo y que demuestra, una vez más, el carisma del atacante del Manchester City.

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