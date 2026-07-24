El Real Madrid entrena junto al Alcorcón en el estadio Alfredo Di Stéfano / EFE

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El Real Madrid entrena junto al Alcorcón en el estadio Alfredo Di Stéfano

El Real Madrid ha entrenado este viernes junto al Alcorcón, equipo contra el que también ha jugado un primer partido de preparación en el estadio Alfredo Di Stéfano; el día 28 jugará con el Leganés también en Valdebebas y el 1 de agosto lo hará frente al Fiorentina italiano en Klagenfurt (Austria), antes de viajar a Hungría para medirse al Ferencváros, que ya está inmerso en la previa de la Liga Europa