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El Real Madrid entrena junto al Alcorcón en el estadio Alfredo Di Stéfano

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El Real Madrid entrena junto al Alcorcón en el estadio Alfredo Di Stéfano / EFE

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El Real Madrid entrena junto al Alcorcón en el estadio Alfredo Di Stéfano

EFE

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El Real Madrid ha entrenado este viernes junto al Alcorcón, equipo contra el que también ha jugado un primer partido de preparación en el estadio Alfredo Di Stéfano; el día 28 jugará con el Leganés también en Valdebebas y el 1 de agosto lo hará frente al Fiorentina italiano en Klagenfurt (Austria), antes de viajar a Hungría para medirse al Ferencváros, que ya está inmerso en la previa de la Liga Europa

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