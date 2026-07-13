Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezInduráinPuyolPedriJustin RobinsonTopuriaMercado de fichajesEtapa 10 Tour de FranciaTour de Francia hoyClasificación Tour de Francia hoyMundial 2026 hoyCuadro MundialLamine EspañaAbuela LamineLuis de la FuenteNorman FosterToni NadalRafa NadalCuándo juega España FranciaFinal Mundial 2026Partidos gratis MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialOutdoorGraviteo
instagramlinkedin
El Racing inicia la pretemporada con Canales como novedad y ausencias de Salinas y Puerta

El Racing inicia la pretemporada con Canales como novedad y ausencias de Salinas y Puerta

El Racing inicia la pretemporada con Canales como novedad y ausencias de Salinas y Puerta / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Racing inicia la pretemporada con Canales como novedad y ausencias de Salinas y Puerta

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Real Racing Club ha vuelto este lunes al trabajo para la preparación de su regreso a Primera División, catorce años después, con la novedad de Sergio Canales, una docena de jugadores del filial y las únicas ausencias de Gustavo Puerta y Jorge Salinas. En total, han saltado a los campos de las Instalaciones Nando Yosu 26 jugadores, de los cuales trece del primer equipo: Eriksson, Mantilla, Manu Hernando, Facu, Canales, Íñigo Sainz-Maza, Íñigo Vicente, Maguette, Sergio Martínez, Yeray, Arana, Andrés Martín, Villalibre y Suleiman.

TEMAS