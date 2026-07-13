El Racing inicia la pretemporada con Canales como novedad y ausencias de Salinas y Puerta / EFE

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El Racing inicia la pretemporada con Canales como novedad y ausencias de Salinas y Puerta

El Real Racing Club ha vuelto este lunes al trabajo para la preparación de su regreso a Primera División, catorce años después, con la novedad de Sergio Canales, una docena de jugadores del filial y las únicas ausencias de Gustavo Puerta y Jorge Salinas. En total, han saltado a los campos de las Instalaciones Nando Yosu 26 jugadores, de los cuales trece del primer equipo: Eriksson, Mantilla, Manu Hernando, Facu, Canales, Íñigo Sainz-Maza, Íñigo Vicente, Maguette, Sergio Martínez, Yeray, Arana, Andrés Martín, Villalibre y Suleiman.