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La Sub-19 recupera la corona continental y celebra el título por todo lo alto

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España ya vuelve a reinar en Europa. La selección sub-19 conquistó el Europeo tras imponerse por 2-0 a Alemania en la final, con goles de Hugo López y Mario Rivas. El equipo dirigido por Paco Gallardo completó un torneo impecable, proclamándose campeón sin encajar un solo gol y con 19 tantos a favor. Así fue el emocionante momento en el que los jugadores levantaron el trofeo que devuelve a La Rojita a lo más alto del fútbol europeo. Más información

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