EFE

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Rafa Márquez, nuevo técnico de México, promete continuidad en el proyecto que dejó Javier Aguirre

El nuevo seleccionador mexicano, Rafael Márquez, celebró este miércoles el material humano de alta calidad con el que trabajará a partir de ahora para tratar de poner al fútbol mexicano un escalón más arriba de dónde está. "Se tiene una buena base, con jugadores jóvenes y otros de experiencia que serán importantes en esta etapa de transición: no es momento de frenar sino de acelerar. Se ha hecho un gran trabajo y debemos darle continuidad", dijo el 'Káiser' en un video circulado en las redes del equipo nacional. Más información