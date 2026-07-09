Secciones

Es noticia
Cuadro MundialPedriAlexia PutellasHamza AbdelkarimPartidos Mundial hoyDjokovic - SinnerLamine YamalRossi MárquezMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaEtapa 6 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaCuándo juega ArgentinaEspaña - CroaciaHorarios MotoGP GP de AlemaniaIreneDani OlmoGesto entrenador EgiptoMiguel IndurainCalendario España MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaEliminadas MundialPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
Rafa Márquez, nuevo técnico de México, promete continuidad en el proyecto que dejó Javier Aguirre

Rafa Márquez, nuevo técnico de México, promete continuidad en el proyecto que dejó Javier Aguirre

EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rafa Márquez, nuevo técnico de México, promete continuidad en el proyecto que dejó Javier Aguirre

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

El nuevo seleccionador mexicano, Rafael Márquez, celebró este miércoles el material humano de alta calidad con el que trabajará a partir de ahora para tratar de poner al fútbol mexicano un escalón más arriba de dónde está. "Se tiene una buena base, con jugadores jóvenes y otros de experiencia que serán importantes en esta etapa de transición: no es momento de frenar sino de acelerar. Se ha hecho un gran trabajo y debemos darle continuidad", dijo el 'Káiser' en un video circulado en las redes del equipo nacional. Más información

Últimos vídeos

TEMAS