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Javier Aguirre se despide y Rafa Márquez asume el mando de México

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Javier Aguirre se despide y Rafa Márquez asume el mando de México

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La Federación Mexicana inicia una nueva etapa. Tras la eliminación de México en el Mundial 2026, Javier Aguirre confirmó el fin de su proceso y anunció que Rafa Márquez será el nuevo director técnico de la Selección Mexicana. El histórico capitán del Tri asume el reto de liderar al combinado nacional en el camino hacia los próximos compromisos internacionales y el proyecto rumbo al Mundial de 2030. Más información

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