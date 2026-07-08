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David Bernabéu revela que Diomande fue ofrecido al Barcelona

David Bernabéu revela que Diomande fue ofrecido al Barcelona

David Bernabeu

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David Bernabéu revela que Diomande fue ofrecido al Barcelona

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El periodista David Bernabéu aseguró que Diomande, una de las grandes figuras del RB Leipzig, fue ofrecido al FC Barcelona durante el mercado de fichajes. Sin embargo, la operación no prosperó porque Hansi Flick tenía clara su prioridad: incorporar a Anthony Gordon, quien finalmente terminó llegando al conjunto azulgrana. Bernabéu destacó el enorme crecimiento del extremo marfileño y aseguró que el Leipzig espera venderlo por una cifra cercana a los 90 o 100 millones de euros en el futuro. Más información

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