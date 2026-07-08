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David Bernabeu: "Messi está por encima de todos y muchos no lo aceptan"

David Bernabeu: "Messi está por encima de todos y muchos no lo aceptan"

David Bernabeu

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David Bernabeu: "Messi está por encima de todos y muchos no lo aceptan"

David Bernabeu

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El periodista David Bernabéu protagonizó un encendido análisis sobre el nivel de Lionel Messi en el Mundial, asegurando que el argentino "no ha tenido, no tiene ni tendrá comparación" en la historia del fútbol. Además, sostuvo que parte del madridismo y algunos sectores del periodismo se resisten a reconocer la grandeza del capitán argentino debido al impacto que tuvo durante su etapa en el Barcelona. Bernabéu también comparó el rendimiento de Messi con el de Cristiano Ronaldo en el torneo, defendiendo que el rosarino sigue marcando diferencias incluso a sus 39 años.

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