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Alexia Putellas deja claro su objetivo en Inglaterra: "Quiero ganarlo todo"

En su presentación como nueva jugadora del London City Lionesses, Alexia Putellas explicó los motivos que la llevaron a poner fin a su etapa en el FC Barcelona tras 14 temporadas. La doble Balón de Oro aseguró que sintió que había llegado "el momento adecuado" para cerrar un ciclo después de haberlo ganado todo con el club azulgrana. Además, dejó claro que su decisión estuvo motivada por el deseo de seguir compitiendo al máximo nivel y conquistar nuevos títulos en el fútbol inglés.