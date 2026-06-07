Los jugadores del Elche enloquecieron / La Liga FC Futures / LaLiga

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El emocionante momento en que el Elche se corona por primera vez en LaLiga FC Futures

El fútbol base vivió una de sus imágenes más bonitas con la proclamación del Elche como campeón de la XXXIII edición del Torneo Nacional PAMESA LaLiga FC Futures. El vídeo recoge el instante exacto en que los jóvenes jugadores franjiverdes celebran entre abrazos, gritos y lágrimas un título histórico, el primero para el club en esta competición. Una escena muy emotiva que refleja la ilusión, el esfuerzo y la felicidad desbordada de unos niños que ya han firmado un momento inolvidable. Más información