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Sonia Bermúdez: "Estamos muy felices, ha sido espectacular, pero aún nos faltan tres puntos para clasificarnos".

Sonia Bermúdez celebró la contundente victoria de la Selección Española Femenina por 4-0 ante Selección de Inglaterra, aunque recordó que el objetivo aún no está cumplido. La seleccionadora destacó el gran rendimiento de sus jugadoras y el valor del triunfo, pero insistió en que el equipo necesita sumar tres puntos más para certificar su clasificación para la Copa del Mundo de 2027. Más información