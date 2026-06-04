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Lamine Yamal firmando autógrafos para los hijos de Joselu

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Lamine Yamal firmando autógrafos para los hijos de Joselu

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Lamine Yamal volvió a demostrar su cercanía con los aficionados más jóvenes al detenerse para firmar autógrafos a los hijos de Joselu. El delantero de la selección española compartió un momento especial con la joven estrella del Barça, que atendió con una sonrisa a los pequeños en una escena que refleja el gran ambiente que se vive en la concentración de La Roja.

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