Los descensos abren un mercado de oportunidades para futbolistas de mucho nivel / Marc Gázquez

Mallorca, Girona y Real Oviedo descendieron a Segunda División y abren un mercado de oportunidades para futbolistas de mucho nivel

El descenso siempre deja heridas deportivas y económicas. También abre la puerta a un mercado de oportunidades para los clubes de Primera. Mallorca, Girona y Real Oviedo han consumado su caída a Segunda División tras una temporada marcada por la irregularidad, los cambios de rumbo y una lucha por la permanencia que se resolvió en la última jornada. El Oviedo ya llevaba semanas condenado, mientras que Mallorca y Girona cayeron en un desenlace agónico en el que Osasuna, Elche y Levante terminaron salvándose. Especialmente doloroso fue el caso del Girona, apenas dos años después de tocar el cielo con la clasificación para la Champions League. Más información