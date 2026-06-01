La IFAB aclara el protocolo VAR para infracciones antes del juego. / Jordi Delgado

La IFAB aclara el protocolo VAR para infracciones antes del juego.

La IFAB, el organismo que regula las Reglas del Juego del fútbol (International Football Associarion Board), ha sorprendido este domingo emitiendo un comunicado en el que informa que ha aprobado una aclaración del protocolo del VAR para su aplicación en el Mundial. Se tarta de una aclaración para las infracciones del equipo atacante antes de que el balón esté en juego en jugadas de saques de esquina, saques de banda o faltan que provoquen la acumulación de jugadores en área. Más información