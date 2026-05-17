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El Racing regresa a Primera 14 años después: “Hemos sido muy valientes”

El Racing ya es equipo de Primera División, tras la derrota del Almería. Tras el encuentro ante el Real Valladolid (4-1), el entrenador José Alberto se mostró muy orgulloso del equipo y aseguró que con el ascenso ponen la “guinda” a una manera de entender el fútbol. “Me siento feliz por llegar y por cómo lo hemos hecho. Hemos sido un equipo muy valiente”, señaló en sala de prensa. Para el técnico del Real Valladolid, Fran Escrivá, reconoció que el equipo está en Primera “por méritos propios”. No obstante, se quejó de que el arbitraje fue “muy contemplativo” con los José Alberto.