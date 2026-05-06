Gerard Piqué sancionado / SPORT

Gerard Piqué sancionado por amenazar al árbitro tras la derrota del Andorra a manos del Albacete

Gerard Piqué volvió a situarse en el centro de la polémica arbitral el pasado fin de semana. Tras la derrota del Andorra a manos del Albacete, el propietario del conjunto tricolor, junto a otros miembros del club, amenazaron al colegiado y le dirigieron varios reproches por su actuación, según quedó reflejado en el acta del encuentro. El informe arbitral apuntó que "Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a voz en grito hacia mi persona en actitud amenazante, persiguiéndome a escasos centímetros de mi cara y a lo largo del túnel hasta la entrada del vestuario arbitral, protestando y realizando objeciones sobre mi actuación". Entre otros exabruptos, el anexo del acta refleja comentarios como "salid escoltados no os vayan a agredir" o "en otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado".