Ángel Mateos volvió a ponerse bajo los palos en un partido oficial a los 70 años / EFE

Ángel Mateos volvió a ponerse bajo los palos en un partido oficial a los 70 años

El encuentro que enfrentará el domingo al Colunga y al Praviano en el Grupo II de Tercera Federación, quinta categoría del fútbol español, con ambos equipos ya salvados, no pasaría de lo meramente testimonial si no fuera por un nombre propio, el de Ángel Mateos. A sus setenta años el arquero se pondrá bajo los palos con "un cosquilleo" y como "si debutara de nuevo", volviendo al fútbol federado al que dijo 'adiós' hace casi tres décadas: "En mayo del 98 más o menos lo dejé. Fue un partido con el Candás, jugamos en Turón y ganamos 3-1. Recuerdo que mis compañeros me sacaron a hombros del campo. Tengo por ahí todavía algunas entrevistas de aquel partido".