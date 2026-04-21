Toni Kroos, premio Laureus a la mejor inspiración deportiva / EFE

Toni Kroos, premio Laureus a la mejor inspiración deportiva

Toni Kroos, exfutbolista alemán del Real Madrid, elogió este lunes al centrocampista uruguayo Federico Valverde, que también viste los colores blancos del equipo español, y dijo que es "el mejor, muy corto y muy claro". Kroos jugó en el Real Madrid entre 2014 y 2024 y su número ocho en la camiseta blanca lo heredó Fede Valverde, un centrocampista del gusto del alemán, que recibió en la capital española el Premio Laureus a la inspiración.IMÁGENES: CEDIDAS PREMIOS LAUREUS.