Norris, PSG y Araújo recogen sus premios Laureus 2026 / EFE

Lando Norris, PSG y el nadador Gabriel Araújo recogen sus premios Laureus 2026

El tenista español Carlos Alcaraz y la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka fueron premiados este lunes en Madrid como los mejores deportistas del último año en la gala Laureus 2026, que reconoció también al PSG, al inglés Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula Uno como revelación, y al nadador paralímpico brasileño Gabriel Araújo. A la nómina de galardones en el ayuntamiento de Madrid, sede por tercera vez consecutiva, se sumaron el golfista norirlandés Rory McIllroy como reaparición con su título en el Masters después de once años, la campeona estadounidense de snowboard Chloe Kim, como deportista de acción, y la iniciativa Fútbol Más, surgida en Chile e implantada en 11 países, con el premio por el cambio social, por su trabajo para promover la inclusión a través del deporte.