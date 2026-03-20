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Pulido Santana en 'Rogue Cast 'negó cualquier compra de árbitros y señaló la presión que realiza el Real Madrid a través de su canal de televisión

Pulido Santana en 'Rogue Cast 'negó cualquier compra de árbitros y señaló la presión que realiza el Real Madrid a través de su canal de televisión

Pulido Santana en 'Rogue Cast 'negó cualquier compra de árbitros y señaló la presión que realiza el Real Madrid a través de su canal de televisión / @Rogue_Cast

Pulido Santana en 'Rogue Cast 'negó cualquier compra de árbitros y señaló la presión que realiza el Real Madrid a través de su canal de televisión

@Rogue_Cast

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 Juan Luis Pulido Santana, excolegiado de Primera División y ahora en el VAR, acudió al pódcast de 'Rogue Cast' para repasar algunos de los momentos más complicados de su carrera, pero también se pronunció al respecto sobre el caso Negreira y la presión que realiza Real Madrid TV. Unas declaraciones que echan más leña al fuego, situando al CTA en el foco mediático. Más información

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