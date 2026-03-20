El exdirector de gabinete de Rubiales llega al juicio por el contrato para llevar la Supercopa a Arabia Saudí / EFE

El exdirector de gabinete de Rubiales llega al juicio por el contrato para llevar la Supercopa a Arabia Saudí

José María Timón, que fue director de gabinete del expresidente de la RFEF Luis Rubiales, llega al juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) para declarar como testigo en el caso sobre posibles irregularidades en los contratos de la Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Rubiales.Fernando Soler, empresario vinculado a la sociedad del exfutbolista Gerard Piqué, también estaba citado este viernes para declarar.