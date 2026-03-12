Rafael Louzán recibió a las familias españolas en el aeropuerto / RFEF

El vuelo fletado por la RFEF desde Oriente Medio, con profesionales del fútbol español, ya está en España

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha recibido en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez – Madrid Barajas a los 150 profesionales del fútbol españoles y familiares procedentes de Oriente Medio que han regresado a España en el avión fletado por la RFEF, que pisó tierra a las 21:50 horas. Su aterrizaje en Madrid ha sido la culminación a un arduo trabajo que comenzó el 28 de febrero, con la convocatoria del Gabinete de crisis para buscar soluciones y ayudar a los profesionales del fútbol que trabajan y residen en los distintos países de Oriente Medio inmersos en el conflicto bélico, que no ha estado exento de dificultades. Varios ejecutivos de la RFEF, como el Secretario General, Álvaro de Miguel; el Director General, Manuel Lalinde; Iván Cancela, Presidente del Comité de Entrenadores y David Gutiérrez, Director de la Escuela Nacional de Entrenadores, también acudieron a recibirles.