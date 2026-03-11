Paco Alcacer cuelga las botas tras 455 partidos disputados y 170 goles anotados / SPORT

Con tan solo 32 años y una carrera ligada a LaLiga española, Paco Alcácer cuelga definitivamente las botas. El exjugador del FC Barcelona, que disputó su último partido el 11 de enero de 2025, hace más de un año, se retira del fútbol profesional. Paco Alcácer se retira dejando un balance de 455 partidos disputados y 170 goles anotados a nivel de clubes, destacando su paso por el Valencia y por el FC Barcelona. Tras golear durante varios años en Mestalla y con un breve paso por el Getafe, la entidad azulgrana decidió apostar por él en 2016 como un buen suplente de garantías para rotar con Luis Suárez en aquella delantera formada por la MLS, desembolsando 30 millones de euros por su fichaje.